"ABD, Suriye-Türkiye-Irak üçgeninde yeni askeri üs kuruyor" iddiası

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun, Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn Divar'da yeni üs kurmayı planladığı öne sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), zırhlı araç ve silah taşıyan 50 kamyonun dün Suriye'ye giriş yaptığını öne sürerken; "Koalisyon, Irak-Suriye-Türkiye üçgeninde yeni askeri üs kurmayı planlıyor" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun, Cizre'nin güneyinde ve Suriye-Türkiye sınırının en doğu noktasının yakınında bulunan Ayn Divar'da (Çavuşköy) askeri üs kurmaya hazırlandığı belirtildi.

İddiaya göre dün, zırhlı araçlar ve silahların yanı sıra askeri ve lojistik ekipman taşıyan 50 kamyon, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırındaki El Velid kapısından Suriye'ye girdi.

Suriye muhalefetine yakın, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, kamyonların Suriye'nin Kamışlı bölgesine doğru ilerlediği öne sürüldü.

11 koalisyon konvoyu giriş yaptı

Kaynaklar, koalisyonun Irak-Suriye-Türkiye üçgeninde, Haseke kırsalında bulunan Ayn Divar'da yeni bir askeri üs kurmayı planladığını iddia etti.

SOHR, bu gelişmeyle beraber 2021'in başından bu yana Suriye'ye 11 koalisyon konvoyunun girdiğini belirtti.

SOHR'un kaynakları, 8 Şubat gününde de aynı sınır kapısından Suriye'ye 45 askeri araç ve konvoyun girdiğini öne sürmüştü.

Bu konvoyun önce Kamışlı bölgesine gittiği, sonra da Haseke ile Deyrülzor kırsallarına dağıldığı ileri sürülmüştü. 6 Şubat gününde de, 50 araçlık bir konvoyun Haseke kırsalındaki üslere gittiği iddia edilmişti.