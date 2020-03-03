ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

Craft, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Yardımların Suriye içine ulaştırılması için sınırın açık kalmasının önemine işaret eden Craft, "İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma sadece bir cevaptır ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır" dedi.
ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 108 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını açıklayan Craft, "Diğer ülkelere de yardımları artırma çağrısı yapıyoruz" dedi.
Jeffrey ise, "Türkiye, NATO müttefikimiz. Ordusu ağırlıkla Amerikan gereçleri kullanıyor. O malzemelerin hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız. Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den ise "Türkiye'nin hava savunma desteği talebini inceliyoruz. Ancak konuyu S-400 bağlamında değerlendiriyoruz" açıklaması geldi.