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ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

"Patriot talebini S-400 bağlamında değerlendiriyoruz"

03 Mart 2020 17:06

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti. Craft ve Jeffrey'e Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Jeffrey, ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Craft, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Yardımların Suriye içine ulaştırılması için sınırın açık kalmasının önemine işaret eden Craft, "İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma sadece bir cevaptır ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır" dedi.

ABD'den 108 milyon dolar ek fon

ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 108 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını açıklayan Craft, "Diğer ülkelere de yardımları artırma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Jeffrey ise, "Türkiye, NATO müttefikimiz. Ordusu ağırlıkla Amerikan gereçleri kullanıyor. O malzemelerin hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız. Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"Patriot talebini S-400 bağlamında değerlendiriyoruz"

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den ise "Türkiye'nin hava savunma desteği talebini inceliyoruz. Ancak konuyu S-400 bağlamında değerlendiriyoruz" açıklaması geldi.

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