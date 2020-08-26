ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

Jeffrey ve beraberindeki heyeti getiren uçak, saat 18.40 sıralarında Ankara Esenboğa havalimanına indi. Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jeffrey, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, bu tehdidin Rusya ve Esad'dan geldiğini kaydetti.

"Türk hükümetine mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz"

İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" dedi.

Jeffrey'in Ankara temasları kapsamında ilerleyen günlerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

Suriyeli muhaliflerle görüştü

Jeffrey, bugün Beşiktaş'ta bulunan otelde Suriyeli muhalif gruplardan biri ile görüşmüştü. Grubun ayrıldığı sırada otele James Jeffrey ile görüşmek üzere Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'nin de aralarında olduğu başka bir heyet daha gelmişti.