ABD, Suriye'deki üslere yüzlerce araçlık ekipman ve mühimmat gönderdi

Sputnik'in Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerini güçlendirmek için son günlerde yüzlerce araçlık inşaat malzemesi ve mühimmat gönderdiğini belirtti.

Ajans, son iki gün içinde ABD'ye ait 300 araçlık konvoyun El Valed sınır kapısından Irak-Suriye sınırını geçerek Haseke ve Deyr ez Zor bölgelerine yöneldiğini kaydetti.

Araçların bir kısmı, Amerikalıların yeni bir üs kurmayı planladıkları Haseke'ye bağlı Tel Bırak kasabasına, diğerlerinin ise ABD'nin genişletmeye çalıştığı Tel Baydar'daki üsse gittikleri belirtildi. Araçlardan bazılarının da ABD'nin El Omar petrol sahası yakınında müstahkem bölge kurmayı planladığı alana malzeme taşıdığı belirtildi.

Daha önce, Lübnan televizyon kanalı El Mayadin, ABD'nin Haseke'deki askeri varlığını güçlendirmeye başladığını ve iki nakliye uçağıyla Rumeylan havaalanına asker sevk ettiğini öne sürmüştü.