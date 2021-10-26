"ABD, Suriye'deki Al-Tanf Üssü'ne yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor"

T24 Dış Haberler

Washington'un geçen hafta Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu Al-Tanf Üssü’ne yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

ABD yetkilileri saldırı için Suriye içinden 5 silahlı insansız hava aracı kaldırıldığını ifade etti.

CBS'e konuşan bir ABD yetkilisi, üsse yapılan saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğine inandıklarını dile getirdi.

Geçen hafta ABD Merkezi Komutası saldırıyı 'bilinçli ve koordineli' diye nitelendirmişti ve hiçbir ABD'linin yaralanmadığını ifade etmişti.

Geçmişte de Irak ve Suriye'de ABD askerleri Tahran destekli milisler tarafından hedef alınmıştı.

Al-Tanf'taki üste 200 kadar ABD askeri bulunuyor.