ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın hesabından atılan karmaşık tweetin sırrı çözüldü: Yetkilinin çocuğu yazmış

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ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından hafta sonu paylaşılan karmaşık harflerle dolu tweetin bir yetkilinin bilgisayarını açık bırakması sonucu çocuğu tarafından atıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin nükleer silahlarını korumakla savunlu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından hafta sonu ";l;;gmlxzssaw" şeklinde bir tweet atıldı. Tweet saniyeler içinde silinse de kurumun hacklendiğine dair endişeler uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları tweetin neden paylaşıldığını anlamaya çalışırken, kurumun sosyal medyadan sorumlu yetkilisinin bilgisayarını açık unuttuğu ve çocuğunun hesaptan bu tweeti paylaştığı ortaya çıktı.