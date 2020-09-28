ABD spor ikonlarından Joe Montana ve eşi Jennifer, torunlarını evlerine zorla giren kişinin ellerinden kurtardı

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Amerikan futbolu ikonlarından Joe Montana ve eşi Jennifer, torunlarını bir kaçırma girişiminiden kurtardı.

Yapılan açıklamalara göre Sodsai Dalzell isimli bir kadın cumartesi günü Montanaların Malibu'daki evine girdi ve oyun havuzundaki çocuklardan birini kaptı. Montana ve eşi konuşarak Dalzell'i sakinleştirmeye çalıştı ancak daha sonra durum fiziksel kavgaya dönüştü. Jennifer'ın karmaşa sırasında torununu kaptığı belirtildi.

Dalzell daha sonra evden kaçsa da Malibu'dan çıkamadan polis tarafından yakalanıp hırsızlık ve insan kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Montana, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Temasa geçen herkese teşekkürler. Korkunç bir durum, ancak herkes iyi olduğu için müteşekkirim. Bu günlerde özel hayatımıza saygı göstermeniz bizi memnun eder" yazdı

Montana, NFL tarihinin en iyi oyun kurucularından kabl ediliyor. San Francisco, merkezde Montana'nın olduğu 13 sezonda 4 kez utlu sona ulaştı.