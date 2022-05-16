ABD-Sovyetler geriliminde sembol olmuştu; McDonald's, Rusya piyasasından çıkıyor

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Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle ülkeden bir süredir çekilmediği için tepkiler çeken fast-food zinciri McDonald's, Rus piyasasından çıkma kararı aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, McDonald's Rusya piyasasından çıkma kararı aldı. Fast-food zinciri, Rusya'daki işletmelerini satma sürecini başlattığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle çok sayıda küresel marka Rusya'dan çekilirken, bu adımı atmadığı sırada McDonald's'a yönelik boykot kampanyaları başlatılmıştı.

1990'da SSCB'nin başkenti Moskova'ya ilk McDonald's şubesi açıldığında bu ABD ile Sovyetler arasındaki gerilimin düşmesinin önemli bir sembolü olarak görülmüş; kapıda uzun kuyruklar oluşmuştu.