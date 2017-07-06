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Dünya

ABD Somali'de hava saldırısı düzenledi

Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanı hedef alındı

06 Temmuz 2017 12:36

ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM), Somali'de Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanına yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırıyı "kitlesel savunma" olarak niteledi.

Söz konusu saldırının, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda yapıldığını aktaran Davis "Saldırıda Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanı hedef alındı. Kullanılabilir istihbari bilgiler üzerinden hareket edilerek gerçekleştirildi. Sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yeni bilgiler çıktıkça paylaşacağız." dedi.

Trump Somali'de tek taraflı saldırı yetkisi vermişti

ABD'nin Eş-Şebab'a karşı Somali ordusuna destek vermek üzere ülkede 50 özel kuvvet askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AFRICOM'a mart ayında Somali'de tek taraflı saldırı yapma yetkisi vermişti.
Yetkilendirme sonrası AFRICOM, geçen ay örgütün lojistik bağlantı noktasına hava saldırısı düzenlemiş ve 8 Eş-Şebab militanını öldürmüştü.

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SomaliAFRICOMABDEş ŞebabDonald TrumpJeff DavisPentagon

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