ABD, Somali'de El Şebab kampını bombaladı

ABD, El Şebab örgütünün Somali'deki kampını bombaladı. Drone saldırısında 150'den fazla militanın öldüğü açıklandı.

CNN Türk'ün haberine göre, ABD'nin drone operasyonu, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 193 kilometre kuzeyinde gerçekleştirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada "operasyon başarıyla gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı. Açıklamayı yapan Bakanlık Sözcüsü Jeff Davis, El Şebab'ın "geniş çaplı saldırı" hazırlığında olduğunu belirtirken örgütün ABD ve Afrika Birliği askerlerine tehdit oluşturduğunu söyledi.

El Şebab örgütü kimdir?

Örgüt 2006’da dönemin zayıf geçici hükümetine destek olmak için Somali’ye giren Etiyopya güçlerine karşı savaşan İslami Mahkemeler Birliği’nin (Bu grup şu anda varlığını sürdürmüyor) gençlik kolu olarak kuruldu. Yabancı Cihatçıların El-Şebab’a destek için Somali’ye gittiklerine dair birçok bilgi bulunuyor. Grubun El Kaide ile ilişkisi olduğu belirtildi.

Hem ABD, hem de İngiltere El-Şebab’ı terörist örgütler listesine alarak yasaklamış durumda. El-Şebab, hakim olduğu alanlarda Şeriat kuralları dediği kuralları hayata geçiriyor. Verilen cezalar arasında zina ile suçlanan kadınları taşlayarak öldürmek ve hırsızların ellerini kesmek de bulunuyor.

Somali’nin ne kadarı El-Şebab’ın kontrolünde?

Her ne kadar kent ve kasaba merkezlerindeki kontrolü yitirmiş olsa da, örgütün kırsal kesimde kontrol ettiği bazı alanlar bulunuyor. Ağustos 2011’de başkent Mogadişu’dan çıkartılan örgüt, Eylül 2012’de militanların kontrolündeki alanlara malzeme tedariki için kullanılan Kismayo limanından çıkartılmıştı.

Hükümet güçlerini destekleyen Afrika Birliği (AB) militanlara karşı birçok askeri darbe vurmuş olmasa da El-Şebab Mogadişu ve diğer kentlerde intihar saldırıları yapmayı sürdürdü.

El-Şebab giderek gerilla savaşına odaklanıyor

Örgüt 2011’de Kenya’nın Somali’ye girişinden bu yana birkaç cephede birden baskı altında bulunuyor. El-Şebab savaşçılarını, turistleri ve askerlerini kaçırmakla suçlayan Kenya, Afrika Birliği kapsamında en önde safta savaştı. Bu arada batıdan ülkeye giren Etiyopya güçleri de Beledweyne ve Baidoa gibi merkezlerin kontrolünü ele geçirdi.

El-Şebab’ın lideri kim?

Grubun başında Ahmed Abdi Godane bulunuyor Muhtar Ebu Zubeyir ismiyle bilinen Godane Somali’den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden kuzeydeki Somaliland’den geliyor. Godane kamuoyu önünde nadiren çıkıyor.