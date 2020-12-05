ABD, Somali'den askerlerini çekeceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki son haftalarında verdiği emirler kapsamında Somali'den yaklaşık 700 ABD askeri çekileceği duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Somali'de konuşlandırılan bazı askerlerin komşu ülkelere gönderileceğini, bazılarının da ABD'ye geri çağrılacağını ifade etti. Askerlerin ülkeden çekilmesine gelecek aylarda başlanacak.

Pentagon'da yapılan açıklamada, "ABD, Afrika'dan çekilmiyor veya bölgeyle ilgilenmeyi bırakmıyor. Afrikalı müttefiklerimize bağlılığımız sürüyor. Bütün-devlet yaklaşımı ile desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamada, Somali'den asker çekilmesinin ABD'nin politika değişikliği anlamına da gelmediği belirtildi.

ABD kararı, bir CIA çalışanını radikal İslamcı terör örgütü Eş-Şebab'ın bombacısına düzenlenen operasyonda hayatını kaybetmesinden sonra duyurdu.

ABD askeri Somali'de Eş-Şebab'la mücadele etmesi için ülkenin özel kuvvetleri Danab'a eğitim veriyordu.