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Dünya

ABD Soğuk Savaş’tan bu yana B52'lere ilk kez nükleer füze yükledi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – ABD, Kuzey Kore ile ilişkilerde tırmanan gerginliğin ardından Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarına nükleer füze yerleştirdi

23 Ekim 2017 14:13

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – ABD, Kuzey Kore ile ilişkilerde tırmanan gerginliğin ardından Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarına nükleer füze yerleştirdi.
ABD Hava Kuvvetleri Generali David Goldfein askeri bir yayına verdiği röportajda, \"Dünya artık tehlikeli bir yer ve bugün nükleer silahlardan açık açık bahseden insanlar var\" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump da Pazar günü Kuzey Kore’yle ilişkin yaptığı konuşmada hükümetin herşey için hazırlıklı olduğunu söylemiş, \"Ne kadar hazırlıklı olduğumuza inanamazsınız\" demişti.
Goldfein artık dünyanın sadece ABD ve Sovyetler Birliği’nin olduğu iki kutuplu bir yer olmadığına dikkat çekerek, \"Artık nükleer yetkinliği olan başka oyuncular da va\" dedi.
Goldfein \"Kıyamet Uçağı\" olarak da bilinen dört E-4B Nightwatch uçağından en az birinin her zaman 24 saat hazır beklediğini söyledi. (Fotoğraflı)

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