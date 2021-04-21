ABD, 'Türkiye'ye seyahat' konusunda, salgına ek olarak 'yetersiz deliller ve siyasi gerekçelerle tutuklanma' uyarısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini güncelledi. Gözden geçirilen listede "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" kategorisine Türkiye de dahil edildi. Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ek olarak 'terör saldırıları' ve 'yetersiz deliller ve siyasi gerekçelerle tutuklanma' uyarıları da yinelendi.

Salı gününden bu yana bu kategoriye yaklaşık 100 ülke eklendi. 26 Ağustos 2020'den bu yana bakanlığın 3. seviye, yani "seyahat etme planlarınızı gözden geçirin" uyarı listesinde yer alan Türkiye de artık "seyahat edilmemesi" gereken ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'ye dair seyahat uyarısına dair, "Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye'ye seyahat ederken tedbirli olunması gerekiyor. Bazı alanlarda riskler arttı. Şırnak ve Hakkari illerine ve Suriye sınırının on kilometre yakınındaki herhangi bir bölgeye seyahat etmeyin" denildi. Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Terör grupları Türkiye'de olası saldırı planlarına devam ediyor. Teröristler, turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları/alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadethaneleri, parkları, büyük spor ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havalimanlarını ve diğerlerini hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.

"Güvenlik güçleri, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere on binlerce kişiyi, yetersiz veya gizli delillere ve siyasi güdümlü görünen gerekçelere dayanarak terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları da Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasağına tabi tutuldu. Türkiye Hükümeti tarafından onaylanmayan gösterilere katılım ve hükümete yönelik eleştiriler (sosyal medya dahil) tutuklanmaya neden olabilir."

Bakanlık listesinde İngiltere, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya da yer aldı ve bu ülkelerde Koronavirüs salgınının çok yüksek olduğu belirtildi.

Washington, Avrupa'nın büyük çoğunluğunda, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'da bulunan Amerika dışındaki ülke vatandaşlarının ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, bunun yerine "Dışişleri Bakanlığı'nın Seyahat Danışmanlığı sisteminde mevcut epidemiyolojik değerlendirmelere daha fazla güvenmek için yapılan bir ayarlamayı yansıttığını" bildirdi.