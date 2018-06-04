ABD, Şengal'e askerlerini yerleştirdi, yeni üs kuruyor

ABD, Irak-Suriye sınırındaki Şengal bölgesine askerlerini yerleştirerek, bölgede yeni bir askeri üs kurduğu bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin üssü kurmaya çalışarak Haşdi Şabi güçlerinin bölgede ilerlemesini engellemek istediği belirtiliyor.

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD ordusuna bağlı bir birlik Şengal Dağı sınırına giderek, Çil Meran ve Şengal Dağı'na konuşlandı.

Sputnik'e konuşan Peşmerge Güçleri Şengal Basın Sözcüsü Xelil Şivan, ABD askerlerinin Şengal bölgesinde bir askeri üs kurmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"ABD askerleri Güney-Rojava sınırlarındaki Domiz askeri üssüne yerleşti. Ardından ise Şengal Dağı'nın Çil Mera bölgesine konuşlandı. ABD askerleri askeri araçlarla gelip bölgeye konuşlandılar. Büyük bir askeri güçle geldiler. Askerleri burada fazla sayıda. ABD, Çıl Meran'da askeri üs kuracak. Çıl Meran'da Irak ordusu daha önce Saddam Hüseyin'in emriyle İsrail'e 39 füze atmıştı. Çıl Meran'da Ezidileer ait büyük bir mezar da bulunuyor. Bölgedeki ABD askerlerinin hareketliliği devam ediyor."

Şengal bölgesinde olan Haşdi Şabi yetkilileri ise ABD'nin bölgede askeri üs kurarak, Haşdi Şabi milislerini sınırlandırmak maksadını güttüğünü söylüyor.

Irak'ta 5.000 askeri bulunan ABD'nin Musul, Duhok, Kerkük, Zaho, Bağdat, Süleymaniye ve Erbil'de de askeri üsleri bulunuyor.

Irak halkı ve ABD'yi 'işgalci güç' olarak gören Haşdi Şabi, ABD'nin Irak'ta olmasına karşı çıkıyor.

Musul'dan 140 kilometre uzaklığındaki Şengal kenti Suriye Irak sınırında bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip.

IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun yaşadığı 450 bin nüfuslu Irak'ın Musul kentine bağlı Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti.

Peşmerge ve Kürt Güçleri Şengal'ı 2015'in kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı.