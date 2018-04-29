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BBC Türkçe

ABD Senatosu'nun bir komisyonu, Erdoğan'ın korumalarına silah satışını yasaklıyor

ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Amerikan hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına silah satışı yapmasını engelleyen tasarıyı onayladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Amerikan hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına silah satışı yapmasını engelleyen tasarıyı onayladı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında Washington'da bulunan Türkiye büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak korumaların tavrına tepki olarak geldi.

duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise karara tepki göstererek, "Korumalarım hakkında yakalama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl yasa? Bu nasıl hukuk?" demişti.

karar verild

Senato'nun aldığı bu kararla, Erdoğan'ın korumalarının kullanması için bu yılın başında New Hampshire'daki silah şirketi Sig Sauer ile yapılan 1,2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması süresiz olarak rafa kaldırılabilir.

Anlaşma büyükelçiliğin önünde yaşanan olayın ardından askıya alınmıştı.

tehlikeye girdiğini yazmıştı.

Yumruklaşmaya varan kavgada Türkiye Büyükelçiliği önünde Erdoğan'ı protesto eden göstericilere, Erdoğan'ın korumaları ve Türk güvenlik görevlileri müdahale etmişti.

Olaylarda 11 kişi yaralanmış, bu kişilerden dokuzu hastaneye kaldırılmıştı.

Kavgayla ilgili olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin tutuklanmıştı.

Dün ise Yıldırım ve Narin mahkeme karşısına çıktı.

Washington'daki duruşmada, Yıldırım ve Narin suçlamalara itiraz ederken mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 10 Ekim olarak açıklandı.

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