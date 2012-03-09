ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı tasarı

T24 - ABD Senatosu'nda, Türkiye'ye "tüm kilise ve ibadet yerlerini haklı sahiplerine iade etmesi ve dini ayrımcılığın tüm çeşitlerine son vermesi" çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunuldu.

Senato Dış İlişkiler Komitesine sunulan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Hristiyan Mirasını Korumaya ve Kilise Mülklerini İade Etmeye Çağırmak" başlıklı 392 nolu tasarı, Cumhuriyetçi Parti Massachusetts senatörü Scott Brown, Demokrat Parti California senatörü Dianne Feinstein ve Cumhuriyetçi Parti Illinois senatörü Mark Kirk tarafından sunuldu.

Senatör Brown'ın kendisine ait internet sitesinde konuyla ilgili yer alan bültene göre, tasarıda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, tüm resmi temaslarında, "Türkiye'nin dini ayrımcılığın tüm çeşitlerine son vermesi, tüm Hristiyan kiliselerini ve diğer ibadet yerlerini haklı sahiplerine iade etmesi ve Hristiyan kiliselerinin sahiplerine kiliselerini ve diğer ibadet yerlerini uygun gördükleri şekilde muhafaza etmelerine, yeniden inşası ve onarımını yapmalarına izin vermesi gerektiğini" vurgulaması çağrısında bulunuluyor.

Bültene göre, Senatör Scott Brown, "Dini özgürlükler, demokrasimizin ana değerlerinden birisidir ve dünya genelindeki din mensuplarının haklarını desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de ayrımcılıktan mustarip olanlar için sesimizi yükseltmeye yönelik bu çabaya öncülük etmekten onur duyuyorum" dedi.

Senatör Feinstein da "Dini özgürlükler en fazla el üstünde tuttuğumuz değerlerden birisidir. Bu tasarı, Türkiye'de ibadetlerini özgürce yerine getirmesi gereken Hristiyan toplulukları için basit, ama net bir destek beyanıdır"ifadesini kullandı.

Senatör Kirk'in bir sözcüsü de "bu tasarının, Türkiye'ye, Hristiyan azınlığının haklarına saygı göstermesi gerektiği yönünde kesin bir mesaj gönderdiğini ve Amerika'nın dünya genelindeki dini özgürlüklere olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini" belirtti.

Aynı başlığı taşıyan buna benzer bir tasarı, geçen yıl Temsilciler Meclisi'nde de sunulmuş ve geçen Aralık ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmişti.

306 nolu tasarı, Genel Kurul'da sadece 3 milletvekilinin katıldığı bir oylamada kabul edilmişti.