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Dünya

ABD Senatosu Yemen'de S. Arabistan'a desteğin kesilmesini onayladı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti

14 Aralık 2018 13:12

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - ABD Senatosu, ABD\'nin Yemen\'deki savaşta Suudi Arabistan\'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
ABD\'nin Yemen\'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği askeri desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısı, Senato\'daki oylama sonucunda 41 \"hayır\" oyuna karşı 56 \"evet\" oyuyla kabul edildi.
Tasarının oylanmasını sağlamak için uzun süredir mücadele eden Bağımsız Senatör Bernie Sanders, oylama sonucunu \"tarihsel bir an\" diye nitelendirdi:
\"Bugün, 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü, dünyanın en ağır insanlık krizine neden olan Suudi önderliğindeki Yemen\'e saldırılara katılmayacağımızı ilan ettik. Bugün, Suudi Arabistan\'ın despot rejimine, onun askeri maceraperestliğine ortak olmayacağımızı bildirdik.\"
Senato\'da onaylanan tasarının yasa haline gelmesi için, Cumhuriyetçi üyelerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi\'nde de onaylanarak geçmesi gerekiyor.

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