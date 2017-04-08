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Dünya

ABD Senatosu, Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Gorsuch'a onay verdi

Gorsuch'un üyeliği 54 kabul oyuna karşılık 45 ret oyuyla kabul edildi

08 Nisan 2017 02:23

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Neil Gorsuch'a ABD Senatosu'ndan onay geldi. Demokratların şiddetli itirazlarına rağmen Gorsuch'un üyeliği 54 kabul oyuna karşılık 45 ret oyuyla kabul edildi. Uzun tartışmalara sonucu verilen karar, Suriye'ye füze saldırısı emri veren Trump'ın ABD içi dengelerde elini güçlendirmesine bağlandı.

ABD Senatosu, önceki gün yaptığı oylamada Gorsuch'un Yüksek Mahkeme üyeliğine adaylığında bir sonuca varamamıştı. Oylamanın 24 Nisan'a ertelenmesi teklif edilse de, sürecin iki hafta daha ertelenmesi kabul görmemişti.

Bugün yapılan oylamada ise, Gorsuch'un Yüksek Mahkeme üyeliğinin önünü açacak yasa değişikliği Senato tarafından onaylandı.

 

"Füze etkisi" mi?

 

Uzun süredir bekleyen onayın zamanlaması ise dikkat çekti. Gorsuch'un Senato'dan onay alması, Trump'ın Suriye'deki Şayrat hava üssüne füze saldırısı emri vermesinin ertesi günü gerçekleşti. Füze saldırısının, önceki oylamalarda red oyu veren bazı Senato üyelerinin bu oylamada tavrını değiştirmesine yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

 

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