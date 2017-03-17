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BBC Türkçe

ABD Senatosu Trump'ın 'telekulak' iddiasını reddetti

Senato İstihbarat Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ona yakın isimlerin, seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti. Komite New York'taki Trump Kuleleri'nin izlendiğine dair bir işaret bulunmadığına hükmetti.

17 Mart 2017 01:42

Senato İstihbarat Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ona yakın isimlerin, seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti.

İstihbarat Kurulu Başkanı Cumhuriyetçi senatör Richard Burr, New York'taki Trump Kuleleri'nin izlendiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da istihbarat servislerinin yaptığı derinlemesine araştırmaların sonucunda, Trump'ın telefonlarının dinlendiğine dair bir kanıta ulaşılmadığını belirtti.

Çarşamba günü Fox News'e konuşan Trump ise, iddialarının arkasında durarak "telefon dinleme birçok farklı şeyi kapsayabilir" dedi ve gelecek haftalarda bu iddiasına dair bazı detayları açıklayabileceğini söyledi.

Trump, Obama'yı 8 Kasım'da yapılan ve kazandığı başkanlık seçimi öncesi telefonlarının dinlenmesi emri vermekle suçlamış ancak herhangi bir kanıt göstermemişti.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da Trump Kuleleri'nin izlenmesine yönelik herhangi bir mahkeme emrinden haberi olmadığını söylemişti.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Clapper, "Seçilmiş başkan ya da aday olarak (Trump'a) ya da kampanyasına yönelik bu türden bir gizli dinleme faaliyeti içerisine girilmedi" demişti.

Başkan Trump 20 Ocak'da yemin ederek görevi selefi Barack Obama'dan devralmış, Clapper aynı gün istifa etmişti.

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