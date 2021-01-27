ABD Senatosu, Trump'ın aklanacağının sinyalini verdi

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ABD Senatosu'nda 45 Cumhuriyetçi Partili, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil duruşmalarının gerçekleştirilmemesi için oy kullandı.

Sürecin ilerlemesi için yapılan oylamada 5 Cumhuriyetçi Trump'ın Senato'da yargılanması yönünde oy kullandı. 55 senatörün desteğiyle azil duruşmalarının resmi olarak yapılmasına karar verildi. Ancak prosedür oylamasında 45 Cumhuriyetçinin karşı oy kullanması, Trump'ın azledilmesi için gereken 67 oya ulaşılamayacağının sinyallerini verdi.

Trump'ın duruşmalardan sonra suçlu bulunması için 50 Demokratın yanı sıra 17 Cumhuriyetçinin oyu gerekiyor. Mevcut durum, sadece 5 Cumhuriyetçinin Demokratlarla birlikte Trump'a karşı oy kullanmayı planladığını gösteriyor.

45. ABD Başkanı Trump, destekçilerinin düzenlediği 6 Ocak Kongre baskını sonrasında Temsilciler Meclisi tarafından "ayaklanmayı teşvik etmek"le suçlanmıştı.

Senato'daki duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak.