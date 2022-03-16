ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturmasının önünü açtı

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ABD Senatosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimi hakkında Ukrayna'nın işgaliyle ilgili savaş suçlarından soruşturma açılmasını öngören kararı onayladı.

AP'nin haberine göre; ABD'nin onayladığı karar, Putin ve yönetiminin 'potansiyel savaş suçları' nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soruşturulmasını öngörüyor. Senato; Putin'i, Rusya Federasyonu'nu, Rus Güvenlik Konseyi'ni ve Rus ordusunun üyelerini 'aleni savaş suçu düzeyindeki saldırganlık eylemleri' gerçekleştirmeleri nedeniyle kınadığını söyledi.

Senatör Lindsey Graham, şiddeti ve savaşı kınadıklarını söylerken, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Bu vahşet, savaş suçları nedeniyle soruşturulmayı hak ediyor" dedi.

Bir doğum hastanesi de dahil olmak üzere sivilleri bombalamanın vahşet olduğunu söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası savaş suçlarından soruşturmasına destek vererek "Kesinlikle bir soruşturma olmalı ve hepimiz bu soruşturmayı gözetlemeliyiz" ifadelerini kullandı.