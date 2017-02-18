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Dünya

ABD Senatosu küresel ısınmaya kuşkucu bakan Pruitt'in, Çevre Koruma Ajansı başkanlığını onayladı

Pruitt, petrol şirketlerine yakınlığıyla da biliyor

18 Şubat 2017 00:32

ABD Senatosu, Donald Trump'ın Çevre Koruma Ajansı için aday gösterdiği Scott Pruitt'i Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki krize rağmen onayladı. Pruitt, Senato'da 52'ye karşı 46 oy ile onaylandı. 

Oylamada iklim değişikliğini inkâr eden iki Demokrat, Batı Virginia Senatörü Joe Manchin ve Kuzey Dokota Senatörü Sen Heidi Heitkamp, Pruitt'e onay verirken, Cumhuriyetçi Sen Susan Collins karşı oy kullandı. 

Küresel ısınmaya kuşkucu yaklaşan ve bu nedenle eleştirilen Scott Pruitt, petrol şirketlerine yakınlığıyla da biliyor. Pruitt’in, “Bu ajansı yürütürken hem doğanın korunmasını hem de ABD’li şirketlerinin özgürlüğünü sağlamayı hedefliyorum” sözleri Trump yönetiminin fosil yakıt tüketimine yönelik politikaları hakkında da ipucu vermişti. 

Pruitt, National Review’a yazdığı makalede iklim değişikliğiyle ilgili “Bu tartışma tamamlanmaktan çok uzak. Bilim insanları küresel ısınmanın boyutları, kapsamı ve insan faaliyetleriyle bağlantısı konusunda görüş birliğinde olmadıkları konusunda görüş birliği içindeler" demişti. 

Trump'ın kabinesinde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Enerji Bakanı Rick Perry gibi çok sayıda enerji şirketi yöneticisi bulunuyor. 

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