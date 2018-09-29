ABD Senatosu Adalet Komisyonu, Trump'ın Yüksek Mahkeme adayının cinsel tacizle suçlanmasına kulak tıkadı

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, cinsel saldırıyla suçlanan Yargıç Brett Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliğini onayladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın üyeliğe aday gösterdiği Kavanaugh için Senato Genel Kurulu'nda da oylama yapılacak.

Komisyonun 11 Cumhuriyetçi üyesinin tamamı Kavanaugh'ın adaylığını desteklerken, 10 Demokrat üyenin hepsi Kavanaugh aleyhine oy kullandı.

Komisyon'da ifade veren, Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, Kavanaugh'ı cinsel saldırıyla suçlamıştı.

Profesör Ford Komisyon'a verdiği ifadede, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.

Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.

"Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddediyor.

Son kararı Senato Genel Kurulu verecek

Yargıç Kavanaugh için Senato Genel Kurulu'nda da oylama yapılacak.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51 üyesi var.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Genel Kurul'daki oylamanın en erken Salı günü yapılabileceğini söylemişti.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü söyleyen YüksekMahkeme ise bir sonraki oturumunu Pazartesi günü yapacak.

Kavanaugh atanması halinde, Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesinden biri olacak. Ölmediği ya da emekli olmadığı takdirde ömür boyu görevde kalacak.

Demokratlar, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iddiaları araştırması için Komisyon'daki oylamanın ertelenmesini istemiş, ABD Barolar Birliği de bu talebe destek vermişti.

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