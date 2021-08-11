ABD Senatosu, 3.5 trilyon dolarlık bütçe taslağını onayladı

Demokrat senatörler, yoksulluğu düşürmek, yaşlılara bakım imkanlarını artırmak ve çevre koruma önlemlerini kuvvetlendirmek için Joe Biden’ın ekonomik reform takviminde bulunan 3,5 trilyon dolarlık bütçe taslağını onayladı. Senato'daki oylama 50'ye 49 Demokratların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eğer Demokrat parti içerisindeki progresifler ve ılımlılar kendi aralarında anlaşabilirlerse bütçe taslağı Demokratların öncelik haline getirdikleri birçok konu için gereken finansmanın sağlanmasının önünü açacak.

Gereken harcamaların bütçe üzerinde yaratacağı yükün hafifletilmesi için şirketler ve zenginler için Donald Trump döneminde uygulanan vergi indirimlerinin kaldırılması planlanıyor.

Bütçe taslağının içerisinde 3-4 yaşındaki çocuklar için anaokulu öncesi eğitimin karşılanması, paralı aile izni, devlet üniversiteleri için 2 yıllık harç muafiyeti ve sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi yer alıyor.

Taslak içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele için birçok önlem yer alırken ithal edilen malların sera gazı salınımına göre kirletme ücreti, federal hükümetin araç filosunun elektrikli hale getirilmesi ve Biden’ın 2030’a kadar yüzde 80 temiz enerjiye ulaşma hedefi kapsamında elektrik üreticilerine teşvikler verilmesi de bulunuyor.

Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Bernie Sanders, paketin uzun zamandır göz ardı edilen çalışan ailelere odaklandığını belirterek “Bütçe taslağı Amerikalıların sadece azınlık için değil herkes için çalışan bir hükümete sahip olunabileceğine yönelik inancını onaracaktır” dedi.