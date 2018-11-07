ABD seçimlerine Almanya'dan tepkiler: "Trump değişmez"

Almanya'da önde gelen siyasetçiler ve iş çevreleri, ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin oy kaybetmesine rağmen Başkan Donald Trump’in çizgisinde değişiklik olmasını beklemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump’ın çizgisinde değişiklik yapacağını düşünmek yanılgı olur" dedi. "ABD'nin Avrupa dışındaki ne önemli müttefiki olmayı sürdüreceğini" vurgulayan Alman Bakan, "bu ortaklığı koruyabilmek için ABD ile olan ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz ve düzenlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Berlin’de yaptığı açıklamada da, Avrupa Birliği'ni daha uzlaşmacı olmaya çağırdı. Maas, Trump’ın "önce Amerika" söylemine verilecek en iyi yanıtın "birleşmiş Avrupa" olacağının altını çizdi.

"Trump’ın çizgisi değişmeyecek"

Alman meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de, "Trumpvari dış politikada" değişiklik beklemediğini ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Röttgen, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "İzlenen çizgide değişiklik olmasından çok bu çizgi sertleşecek, kutuplaşma yaşanacak" dedi.

CDU liderliğine aday olan Annegret Kramp-Karrenbauer, Berlin'de yaptığı açıklamada benzer bir değerlendirmede bulundu. Kramp-Karrenbauer, "Başkan Trump’ın izlediği siyasetin devam edeceğine kendimizi hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, seçimlerde "kazanan" olmadığını ama "işbirliği zorunluluğunun" doğduğunu ifade etti. Liberal siyasetçi, "Bizim için daha kolay olmayacak, çünkü şimdi başkanlık için seçim yarışı başlıyor" ifadesini kullandı. Lindner mesajında, "ABD'liler bölünmüş ama demokratik bir ulus. Trump değiller ama hepsi Trump'a karşı da değil" dedi.

İş çevreleri tedirgin

ABD’deki seçimlerin ardından Alman iş çevreleri de Başkan Trump’ın ekonomik ve ticari ilişkilerde izlediği siyasetin değişmesini beklemiyor.

Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, seçim sonuçlarını "ABD hükümetinin izlediği çatışmacı çizgi dünya ekonomisi için bir tehlike ve öyle de kalacak" sözleriyle değerlendirdi. Kempf yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin ticaret politikasındaki korumacı tavrının değişmesini beklemediklerinin de altını çizdi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın ticaret politikasında pek değişiklik olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratscher ise ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin farklı bir değerlendirmede bulundu. Fratscher, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu seçimler Donald Trump’ın siyasi kariyerinin sonunun başlangıcı" şeklinde konuştu. Fratscher, yaklaşık iki yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerinde, Trump’ın yeniden seçilme şansının büyük ölçüde düştüğünü söyledi.

DW,AFP,dpa/JD,GA

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