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Dünya

ABD seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Joe Biden

07 Ekim 2020 00:42

ABD'nin 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde ülkede yaşayan Müslümanların yüzde 71 oranında Demokrat başkan adayı Joe Biden'a oy vermeyi düşündüğü belirtildi.

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