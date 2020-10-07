ABD seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Joe Biden

Ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan anket, ülkedeki Müslüman seçmenlerin Başkanlık seçimine bakışını ele aldı.
ABD Başkanı Donald Trump ile rakibi Biden'ın 29 Eylül'de Ohio'da yaptığı ilk seçim tartışmasının akabinde Müslüman seçmenler üzerinde gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 71'i Biden'a, yüzde 18'i Trump'a oy vereceğini belirtti.
Kayıtlı Müslüman seçmenlerin yüzde 89'unun bu seçimlerde oy kullanmaya niyeti olduğu kaydedilirken, yüzde 11'inin ise sandığa gitme konusunda kararsız olduğu aktarıldı.
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