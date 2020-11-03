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Dünya

ABD seçimleri: Hangi eyaletin kaç Seçmenler Kurulu oyu bulunuyor?

03 Kasım 2020 23:41

T24 Dış Haberler

ABD'de geçen haftalarda oyunu uzaktan kullanmayı tercih etmeyenler, bugün gelecek 4 yılda Beyaz Saray'da hangi adayın görev yapacağını belirlemek için oy verme merkezlerine gidiyor.

ABD'de bir adayın başkan olması için ulusal çapta daha çok oy kazanması değil, 538 'Seçmenler Kurulu' oyunun en az 270'ini kazanması gerekiyor. Bir aday, eyaleti kazandığı zaman o eyalet için belirlenmiş seçmenler kurulu oylarını alıyor. Yani bu sistemde seçmenin oyu direkt olarak başkanı belirlemiyor, yaşadığı eyaletin delegelerinin kime oy vereceğini belirliyor. 

Aday, kazandığı eyaletin Seçmenler Kurulu oylarını alıyor.

Hillary Clinton, 2016'da rakibi Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı, ancak Trump kritik eyaletlerde daha fazla zafer ilan ederek 270 Seçmenler Kurulu oyunu aştı.

Her eyalete otomatik olarak 3 Seçmenler Kurulu delegesi veriliyor, bu sayının ne kadar artacağını o eyaletin nüfusu belirliyor. Bu sebeple seçimde California (55 Seçmenler Kurulu oyu) gibi çok nüfuslu bir eyaleti kazanmak, Vermont (3 Seçmenler Kurulu oyu) gibi az nüfuslu eyaletleri kazanmaktan daha önemli.

Sistem, küçük eyaletlerin de seçimlerde etkili rol oynayabilmesini hedefliyor.

İşte; ABD Başkanı'nı seçecek olan ve bütün seçmenlerin oylarıyla belirlenen Seçmenler Kurulu'nun 538 kişilik delege toplamının eyaletlere göre dağılımı:

Alabama 9
Alaska 3
Arizona 11
Arkansas 6
California 55
Colorado 9
Connecticut 7
Delaware 3
District of Columbia 3
Florida 29
Georgia 16
Hawaii 4
Idaho 4
Illinois 20
Indiana 11
Iowa 6
Kansas 6
Kentucky 8
Louisiana 8
Maine 4
Maryland 10
Massachusetts 11
Michigan 16
Minnesota 10
Mississippi 6
Missouri 10
Montana 3
Nebraska 5
Nevada 6
New Hampshire 4
New Jersey 14
New Mexico 5
New York 29
North Carolina 15
North Dakota 3
Ohio 18
Oklahoma 7
Oregon 7
Pennsylvania 20
Rhode Island 4
South Carolina 9
South Dakota 3
Tennessee 11
Texas 38
Utah 6
Vermont 3
Virginia 13
Washington 12
West Virginia 5
Wisconsin 10
Wyoming

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