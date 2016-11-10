ABD Seçimleri: Clinton ve Obama "birlik olma" çağrısı yaptı.

ABD'deki başkanlık yarışını, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a kaybeden Hillary Clinton, "Umarım Trump, tüm ABD'liler için iyi bir başkan olur" açıklamasını yaptı.

Seçimin sonuçlanması sonrası ilk kez Amerikan kamuoyunun karşısına çıkan Clinton, ulusun derin bir bölünme içinde olduğunu kaydederek, "Bizin anayasamız, yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesini yazar. Bunu savunmalı ve sahip çıkmalıyız. Trump'a liderlik yapma şansı verilmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Clinton'dan hemen sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Barack Obama da Amerikan ulusuna "birlik" çağrısı yaptı.

"Biz önce demokrat ya da cumhuriyetçi değiliz. Biz önce Amerikalıyız. Bugün ülkemizin ihtiyacı olan birlik de bu." diyen Obama, konuşmasının önemli bir bölümünü barışçıl yönetim devrine ilişkin vurgulara ayırdı.

"Seçilmiş başkanla aramızda ciddi farklar olduğu bir sır değil" diyen Barack Obama, Trump'ın seçim zaferi sonrası yaptığı konuşmayı ise alkışladığını söyledi.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, zafer sonrası yaptığı ilk konuşmada birlik mesajı verdi.

Trump, New York'taki seçim merkezinde yaptığı konuşmada, "Tüm Cumhuriyetçi, Demokrat ve Bağımsızlara, artık birlik olma, tek vücut olma zamanı geldiğini söylüyorum. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşa, tüm Amerikalıların başkanı olacağım sözünü veriyorum." dedi.

Yeni iş olanakları yaratmak için altyapı yatırımları yapacaklarını söyleyen Trump, "Şimdi, çok büyük bir potansiyele sahip ülkemiz için neler yapacağımıza bakacağız. Altyapımızı yeniden inşa edeceğiz, milyonlarca insana iş yaratacağız. Ulusal büyümeyi artırmak için çok sayıda proje başlatacağız" diye konuştu.

Trump'ın seçim zaferi sonrası Rusya'dan da peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Donald Trump'ın seçim zaferiyle ilgili ilk açıklamasında, "Trump'ın ilk açıklamaları bize ABD ve Rusya arasında ilişkileri düzeltme yönünde adımlar atılmasının mümkün olduğu umudu verdi" dedi.

Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'deki seçim sonucu, Moskova ve Washington arasındaki tüm tartışmalı sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. Asıl şey, bunları diyalog yoluyla çözme niyeti" şeklinde konuştu.

Trump, seçim kampanyası sırasında Putin'in kendisini övmesinden memnun olduğunu söylemişti.