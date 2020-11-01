ABD seçimine günler kala Obama desteğe çıktı: Biden seçilirse böyle yorulmayacaksınız

ABD'de 3 Kasım genel seçimine 3 gün kala, 44'üncü ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile kampanya turuna çıktı. Düzenlenen arabalı mitingde Biden'ın yanında yerini alan Obama, Trump'lı geçen süreyle karşılaştırarak "Biden'la böyle yorucu olmayacak" dedi.

3 Kasım'da gerçekleşecek genel seçim öncesi ABD Başkanı Trump ve rakibi Joe Biden, kampanyada son düzlük için harekete geçti. Trump, 3 günde 14 miting planlarken Biden, eski ABD Başkanı Obama Flint, Detroit, Michigan gibi eyaletlerde arabalı miting gerçekleştirdi.

Flint'te seçmenlere seslenen Obama, Trump'ı "kendisini desteklemeyenleri aşağılayan bir başkan" olarak niteledi ve şöyle devam etti: "Joe ve Kamala ile böyle olmayacak. Her gün onları düşünmek zorunda olmayacasınız, ailenizle her gün kavga etmeniz gerekmeyecek. Böyle yorulmayacaksınız"

Mitinglerde konuşan Biden'ın gündeminde Trump'ın Koronavirüs salgınını kontrol etmekte başarısız olduğu vardı. Biden, " O milyonlarca Amerikalıyı yüzüstü bıraktı" dedi.