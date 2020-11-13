ABD seçim sonuçları: Seçim güvenliği yetkilileri, Trump’ın hile iddialarını reddetti

ABD federal seçim yetkilileri 2020 başkanlık seçiminin "bugüne kadarki en güvenli seçim" olduğunu söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti.

Seçimi inceleyen komite "Seçimde sayılmayan, değişiklik yapılmış veya sistemde silinmiş oy tespit edilmedi" dedi.

Yetkililer, Trump'ın hiçbir kanıt göstermeden kendisine verilen 2,7 milyon oyun silindiğine dair iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Trump henüz seçim yenilgisini kabul etmiş değil.

ABD Başkanı, kilit öneme sahip eyaletlerde seçim sonuçlarına karşı yasal yollara başvuruyor ve temelsiz usulsüzlük iddialarında bulunuyor.

Yetkililer ne diyor?

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda seçim güvenliği üzerine çalışan birim Perşembe günü yayınladığı bildiri yayınladı.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı adlı birim "Seçim sürecimiz hakkında çok sayıda temelsiz iddia ve yanlış bilgi dolaşıma sokulsa da seçimin güvenli bir şekilde geçtiğinden eminiz, siz de emin olabilirsiniz" dedi ve ekledi:

"Seçimle ilgili sorularınız varsa, bunları güvenilir birer kaynak olan seçim görevlilerine sorabilirsiniz."

Reuters'a göre ajansın başkanı Christopher Krebs, Trump yönetimi tarafından kovulmayı bekliyor.

Reuters'ın aktardığına göre Krebs'in başında bulunduğu ajans, Söylenti Kontrolü adlı bir site kurarak seçimler hakkında yayılan yanlış bilgilerle mücadele edince Beyaz Saray'ı kızdırdı.

Krebs Perşembe günü yaptığı paylaşımda "Lütfen temelsiz iddiaları retweet etmeyin, ABD Başkanı tarafından paylaşılmış olsalar bile" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığına göre ajansın direktör yardımcısı Bryan Ware, bu hafta Beyaz Saray'dan gelen talep üzerine istifa etti.

Anılarını yazdığı Vaat Edilmiş Topraklar kitabının piyasaya çıkması öncesinde CBS News'e konuşan eski Demokrat başkan Barack Obama da Trump'ın temelsiz iddialarına itiraz etmeyen Cumhuriyetçi siyasetçilerin de demokrasiye zarar verme sürecine ortak olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçiler ne diyor?

Cumhuriyetçi Parti içinde az fakat artan sayıda siyasetçi, ABD'li yetkililerin Biden'a günlük istihbarat bilgileri vermesi gerektiğini söylüyor.

Trump'ın önemli destekçilerinden Lindsey Graham da, seçilmiş başkanlara göreve başlamadan önce gizli günlük istihbarat bilgilendirmesi yapılmasının bir gelenek olduğunu söyleyerek Biden'la da bu bilgilerin paylaşılması gerektiğini belirtiyor.

Kongre'de 10'dan fazla Cumhuriyetçi Biden'ı tebrik etti. Fakat bu çok küçük bir sayı.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günkü Twitter paylaşımında oy verme yazılımının 28 eyalette kendisine verilen milyonlarca oyu sildiğini söyledi ancak bu sıra dışı iddiaya dair bir kanıt sunmadı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili sözcüsü Nancy Pelosi ise "absürtlükler sirkinin" koronavirüsle mücadeleye zarar verdiğini söyledi ve Cumhuriyetçilerin gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Senato'daki Demoratların lideri Chuck Schumer de Cumhuriyetçi siyasetçilerin "yalnızca Donald Trump'tan korktukları için demokrasiye olan inancı sarstığını" söyledi.