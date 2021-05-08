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Dünya

ABD Savunma Bakanlığı: Kontrolden çıkan Çin roketi Türkmenistan'a düşebilir

08 Mayıs 2021 18:30

Çin'in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıkladı.

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