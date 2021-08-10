ABD Savunma Bakanlığı, Covid-19 aşısını ordu için zorunlu kılmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı, 15 Eylül’den itibaren ordu personeli için Covid-19 aşısının zorunlu olmasını planlıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakanlığın aşı kararını duyururken “Bu ulusu korumak için sağlıklı ve hazır bir güce ihtiyacımız var. Bütün Savunma Bakanlığı askeri ve sivil personeline, ordu personeli için zorunlu olmasını beklemeden aşı yaptırmalarını şiddetle öneriyorum” dedi.

Austin,” ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayladığı bütün Covid-19 aşıları güvenli ve oldukça etkili. Sizi ve ailenizi koruyorlar.” dedi.

Savunma Bakanlığı’nın aşı zorunluluğunu FDA’in Pfizer/BioNTech aşısına tam kullanım onayı vermesiyle yürürlüğe sokması bekleniyor. FDA'in gelecek ay içinde Pfizer aşısına tam kullanım onayı vereceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Austin’in açıklamalarını desteklediğini duyurdu.