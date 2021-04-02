ABD Savunma Bakanı, Yunan mevkidaşıyla konuştu: Doğu Akdeniz gündeme geldi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayanlı mevkidaşının ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gündem ele alındı.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos'a "ABD ve Yunanistan arasındaki güçlü güvenlik ortaklığı" için teşekkür etti. Telefon görüşmesinde, "Doğu Akdeniz'de olumlu diplomatik gelişmeler ve gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalardan" bahsedildiği belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında "Bakan Austin, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerini olumlu karşıladı" ifadeleri yer aldı. Bakanlar, "NATO'nun Güney Kanadı'nda Rusya'nın kötü etkisi dahil olmak üzere, istikrara yönelik tehditlere karşı tedbirli olma" taahhüdünde bulundu.

Bakan Austin, Yunanistan'ı NATO savunma harcama hedeflerini düzenli olarak aştığını, bu durumun da "güçlü bir müttefiklik" için önemli olduğunu vurguladı. Austin, Yunanistan'ın ABD savunma sistemlerine yatırımlarıyla sağlanan iki ülkenin uzun süreli stratejik ilişkisinin altını çizdi.

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