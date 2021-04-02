ABD Savunma Bakanı Austin'den Ukraynalı mevkidaşına Rusya'ya karşı destek mesajları

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın doğusunda gerilim giderek yükselirken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ukraynalı mevkidaşı Andrii Taran bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Austin, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Avro-Atlantik hedeflerine desteğini" yineledi.

Görüşmede Austin'in Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki agresif hamlelerini kınadığı ve 26 Mart'ta ölen 4 Ukrayna askeri için Bakan Taran'a başsağlığı dilediği bildirildi.

Austin, Ukrayna'nın "Rusya saldırganlığına karşı savunma kapasitesini artırmak için" ABD'nin Kiev'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanmayan görüntülerde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yaptığı görülmüştü.