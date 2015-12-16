ABD Savunma Bakanı: Türkiye’nin en büyük katkısı Suriye sınırını kontrol etmek olur

IŞİD’le mücadele için Ortadoğu’dan destek arayışına çıkan ABD Savunma Bakanı Asthon Carter, İncirlik’e yaptığı ziyaret sırasında “Türkiye’nin coğrafyası itibariyle yapacağı en mühim katkı Suriye sınırını kontrol etmek” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre ABD Başkanı Barack Obama’nın “Ortadoğu IŞİD’le mücadeleye daha fazla katkı yapmak zorunda” mesajı verdiği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından bölge turuna çıkan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın ilk durağı Adana’daki İncirlik Hava Üssü oldu. Dün sabah özel uçakla üsse gelen Carter ve eşini Adana Valisi Mustafa Büyük, ABD’li ve Türk askeri yetkililer karşıladı. Hangarları inceleyip yetkililerden brifing alan Carter daha sonra askerlere hitap etti.

"Türkiye'nin en büyük katkısı Suriye sınırını kontrol etmek"

“Türkiye’nin oynayacağı muazzam bir rol var. Yaptıklarını takdir ediyoruz, daha çok şey yapmalarını istiyoruz” diyen ABD’li bakan, bu bağlamda Türk kuvvetlerinin “havada ve karada uygun olduğu biçimde” koalisyona destek vermesini istedi. “Türkiye’nin coğrafyası itibariyle yapacağı en mühim katkı Suriye sınırını kontrol etmek” diyen Carter, Ankara’nın IŞİD militanlarının mühimmat ve yabancı militan ikmalinde kullandığı 98 kilometrelik sınır hattını daha iyi kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

‘Sırada siz varsınız’

Obama da Pentagon’daki basın toplantısında sınırı kapatmak için Türkiye’yle birlikte çalıştıklarını vurguladı. Koalisyonun hava saldırılarıyla IŞİD’in “kalbini eline alıp sıkıştırdığını”, örgüt liderlerine ve militanlarına “cerrahi vuruşlar” yaptığını söyleyen ABD başkanı, “IŞİD’in geriye kalan liderlerine mesajımız: Sırada siz varsınız” dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Obama’nın “cerrahi vuruşlar” sözlerini ti’ye alarak Facebook hesabından “Burada önemli nokta, bunun Washington’un anlayışına göre, sorunlara çözüm getirmek yerine onların görünümünü değiştiren ‘plastik cerrahi’ vuruşları olmaması” mesajını paylaştı.