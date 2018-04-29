ABD Savunma Bakanı Mattis: IŞİD'le mücadelede sivil ölümleri 'hayatın bir gerçeği'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadele hız kazanırken, sivil ölümlerinin "hayatın bir gerçeği" olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

James Mattis, bölgede masumların ölmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama sivil ölümlerinin, "böyle bir durumda hayatın bir gerçekliği" olduğunu açıkladı.

CBS televizyonuna konuşan Savunma Bakanı ayrıca, mücadelenin yıpratma taktiklerinden, "imha taktiklerine" dönüştüğünü ifade etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de sivil ölümlerinin son dört haftada ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD operasyonlarını başlattığı 2014'ten bu yana zirveyi gördüğünü duyurmuştu.

Gözlemevi, 23 Nisan ile 23 Mayıs arasında 36'sı kadın ve 44'ü çocuk olmak üzere, 225 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Koalisyonun Suriye hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları, sivil ölümleri gerekçesiyle uzun süredir Şam'ın yanında, Suriye'nin mütteffikleri Moskova ile Tahran tarafından eleştiriliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Suriye ve Irak'taki operasyonlar sonrası sivil ölümlerde keskin bir artış oldu.

Mattis, Trump'ın Pentagon'a IŞİD karşıtı askeri operasyonlar için daha geniş yönetimsel yetkiler verdiğini de belirtti.

Trump'ın seçim kampanyasında, IŞİD'le mücadele dış politikalara ilişkin vaatlerin merkezindeydi.

Mart ayında ABD, Suriye'nin Halep kentindeki bir camiye hava saldırısı sonucu 300 sivilin ölümüne neden olmakla suçlanmıştı. Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki Musul kentinde de iki farklı olay sonrası aynı suçlamaların hedefi olmuştu.

ABD geçen hafta Musul'daki hava saldırılarından birinde, en az 105 Iraklı sivilin öldüğünü kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yedinci yılındaki Suriye iç savaşının şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişiyi öldürdüğünü söylüyor.