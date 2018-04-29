T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Savunma Bakanı Mattis: IŞİD'le mücadelede sivil ölümleri 'hayatın bir gerçeği'

Suriye ve Irak'ta koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucu sivil ölümlerine neden olmakla suçlanan ABD'nin Savunma Bakanı James Mattis, bu ölümlerin "hayatın bir gerçekliği" olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadele hız kazanırken, sivil ölümlerinin "hayatın bir gerçeği" olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

James Mattis, bölgede masumların ölmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama sivil ölümlerinin, "böyle bir durumda hayatın bir gerçekliği" olduğunu açıkladı.

CBS televizyonuna konuşan Savunma Bakanı ayrıca, mücadelenin yıpratma taktiklerinden, "imha taktiklerine" dönüştüğünü ifade etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de sivil ölümlerinin son dört haftada ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD operasyonlarını başlattığı 2014'ten bu yana zirveyi gördüğünü duyurmuştu.

Gözlemevi, 23 Nisan ile 23 Mayıs arasında 36'sı kadın ve 44'ü çocuk olmak üzere, 225 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Koalisyonun Suriye hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları, sivil ölümleri gerekçesiyle uzun süredir Şam'ın yanında, Suriye'nin mütteffikleri Moskova ile Tahran tarafından eleştiriliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Suriye ve Irak'taki operasyonlar sonrası sivil ölümlerde keskin bir artış oldu.

Mattis, Trump'ın Pentagon'a IŞİD karşıtı askeri operasyonlar için daha geniş yönetimsel yetkiler verdiğini de belirtti.

Trump'ın seçim kampanyasında, IŞİD'le mücadele dış politikalara ilişkin vaatlerin merkezindeydi.

Mart ayında ABD, Suriye'nin Halep kentindeki bir camiye hava saldırısı sonucu 300 sivilin ölümüne neden olmakla suçlanmıştı. Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki Musul kentinde de iki farklı olay sonrası aynı suçlamaların hedefi olmuştu.

ABD geçen hafta Musul'daki hava saldırılarından birinde, en az 105 Iraklı sivilin öldüğünü kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yedinci yılındaki Suriye iç savaşının şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişiyi öldürdüğünü söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeIrakABD Savunma Bakanı James MattisSavunma Bakanı James Mattis SuriyeIrak IŞİDMattisSavunma BakanıHakları Gözlemevi SuriyeABDIŞİDNisanMayısKoalisyonun SuriyeMoskovaTahranBaşkanı Donald Trump OcakTrump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24