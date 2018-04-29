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BBC Türkçe

ABD Savunma Bakanı Mattis: Askeri alanda Türkiye ile aynı çizgide kalmaya uğraşacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, vize krizinin askeri ilişkileri etkilemediğini ve bundan sonra da NATO üyesi Türkiye ile aynı çizgide kalmaya uğraşacaklarını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, vize krizi nedeniyle yaşanan diplomatik sorunların Türkiye ile askeri ilişkileri etkilemediğini söyledi.

Mattis, Florida'nın Tampa kentine giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye bir NATO müttefiki ve bundan sonra da ortak düşmanımıza karşı aynı çizgide kalmaya uğraşacağız. Askeri anlamda birlikte iyi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Diplomatik sıkıntıların ileriye dönük askeri operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair bir soru üzerine ise Mattis, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ancak geçmişte askeri ilişkilerin diplomatik sorunlardan etkilenmediği örnek vakalar olduğunu ifade etti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükelçiliği de Pazar akşamı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu. Türkiye ise bu karara sert tepki gösterdi.

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