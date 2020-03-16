ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Koronavirüs karantinasında

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısının Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındıkları bildirildi.

Reuters'ın haberine göre; ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Koronavirüs'ün yayılmasının ardından Pentagon operasyonlarını etkilemesini önlemek için alınması gereken önlemlerden biri olarak kendisini ve yardımcısını ekipten izole etmeye başladı.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, Esper’in ziyaretçilerinin sınırlandırıldığını kontrol altına alındığını söyleyerek, "İkisinin çevresine bir baloncuk koymaya çalışıyoruz" dedi.

Hoffman, 4 haftadır yapılan testlerde bugüne kadar 18 askerin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.