ABD Savunma Bakanı, Körfez ülkelerini ziyaret edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlanmasından sonra Körfez ülkelerini ziyaret edeceği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Austin’in, Afganistan’dan tahliye sürecinde ABD’ye destek veren Körfez ülkelerine teşekkür etmek üzere Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’a ziyarette bulunacağını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecine destek veren ülkelerin genelkurmay başkanlarını telefonla arayarak teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milley’in Katar, Almanya, Kuveyt, Norveç, Bahreyn, İngiltere, İspanya ve İtalya genelkurmay başkanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile de telefonda görüştüğü ifade edildi.