ABD savcıları Japonya'nın en büyük bankasını soruşturuyor

Sibel Deniz/ İstanbul, 22 Kasım (DHA) –ABD savcıları, Japonya’nın en büyük bankası olan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ‘un kara para aklama takip sistemlerini soruşturuyor.

New York Times’da yer alan haberde, soruşturma hakkında bilgilendirilen fakat alenen konuşma izni olmayan iki kişiden gelen bilgiler doğrultusunda; bankanın, Bir önceki yılın sonlarına doğru Manhattan’daki savcılar tarafından mahkemeye çağrıldığı ve Kuzey Kore’yi de içeren bu yılki davanın, Finansal Servis Departmanının MUFG olarak bilinen bankayı kara para aklama karşıtı kurallara aykırı davrandığı için cezalandırma girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

Banka daha önce, New York Finansal Servis Departmanı ile 2013’te banka işlemlerine dair tutulan kayıtlardan bilgilerin silinmesi ve 2014’te İran gibi yaptırım uygulanmış ülkelerle gerçekleşen banka işlemleri hakkında ABD bankacılık düzenleyicilerini yanıltma suçundan yüz milyonlarca dolar cezaya çarptırılmıştı.

Ayrıca çağrılma emrinin, New York Eyaleti'nin mahkeme dosyasında bankanın, uluslararası yaptırım listelerinde bulunan şirket ve kişilerle iş yapmayı yasaklayan dâhili bir filtreyi kasten göz ardı ettiğini ileri sürdükten sonra verildiği bilgisi yer aldı.