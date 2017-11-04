"ABD, savaşın devam etmesi için IŞİD'den sonra Kürtleri kullanacak"

Çeviri: Gonga Tokyol

ABD’nin Suriye’deki savaşın sona ermesini istemediğini savunan Şam Üniversitesi’nden Muhammed Kheir Al Akkam, Washington için IŞİD’in yerini Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDF) alacağını iddia etti. Rakka’daki operasyonları, “ABD’nin IŞİD’i SDF’yle ikame etme hamlesi” olarak nitelendiren Suriyeli akademisyen, Suriyeli Kürtlerin güçlerinin ülkenin bütünlüğüne bağlı olduğunu unutmamaları gerektiğini söyledi.

Sputnik International’a konuşan Al Akkam, “ABD, hedeflerine ulaşana kadar Suriye’deki savaşın bitmesini istemiyor. Suriye’deki savaşta ana araçları olan IŞİD, son günlerini yaşıyor. Onlar da IŞİD’in yerine getirmekte başarısız olduğu iş için şimdi Suriye Demokratik Güçleri’ni deneyecekler” dedi.

“Hem IŞİD’i hem de SDF’yi finanse ediyorlar”

“ABD’nin bölgeye dair planlarını yerine getirebilmek için savaşı mümkün olduğu kadar uzatacağı” yorumunda bulunan Suriyeli akademisyen, “Rusya, bu savaşa bir son vermek istiyor. Suriyeliler de barışçıl bir çözüm bulmaya çalışıyor. Amerikalılar ise bunu yapmıyor. Sözde terörizmle mücadele ediyorlar gibi gözüküyorlar ama aslında hem IŞİD’i hem de SDF’yi finanse ediyorlar” diye konuştu.

“ABD, El Nusra ve benzer örgütlerle savaşmıyor çünkü onları destekliyor”

“Rakka’da gördüğümüz şey, IŞİD’in yerini SDF’yle doldurmak için yapılan bir ABD hamlesi” diyen Al Akkam, şöyle devam etti: “ABD’nin neden El Nusra Cephesi ve diğer benzer örgütlerle savaşmadığını sorabiliriz. Cevabı çok basit: Çünkü ABD bu örgütleri destekliyor.”

“Suriyeli Kürtler, çıkarları farklılaşır farklılaşmaz ABD’nin onlara ihanet edeceğini hatırlamalı”

Suriye Demokratik Güçleri’nin Rakka’da “etnik temizlik” ve bazı bölgelerde Suriyelilere yönelik ayrımcılık yaptığını savunan Al Akkam, bu sebepten de Kürt güçlerinin ne “demokratik” ne de “Suriyeli” olduğu değerlendirmesinde bulundu. “Suriyeli Kürtler, güçlerinin ülkenin birliğine bağlı olduğunu akıllarında tutmalı” ifadelerini kullanan Suriyeli akademisyen, son olarak şunları söyledi:

“Suriyeli Kürtler, çıkarları farklılaşır farklılaşmaz Amerikalıların onlara ihanet edeceğini hatırlamalı. Aynısı, Iraklı Kürtlerin Bağdat’tan ayrılmak konusunda başarısız olmasının ardından Mesud Barzani’nin başına geldi.”