ABD, savaş sırasında orduya yardım eden binlerce Afgan'ı ülkeden çıkarmayı planlıyor

T24 Dış Haberler

ABD, eylül ayında askerlerini Afganistan'dan tamamen çekmeden önce ordu için çalışmış binlerce Afgan vatandaşını da ülkeden çıkartmayı planlıyor.

BBC'nin üst düzey yetkililerden aktardığına göre 50 bin kadar kişi ve aileleri ABD tarafından Afganistan'dan çıkarılıp farklı ülkelere yerleştirilebilir.

Afgan tercümanlar, ABD ordusu için çalıştıkları gerekçesiyle askerler çekildikten sonra hedef alınmaktan korkuyor.

Şu ana kadar 18 bin kadar Afganın ABD vizesi için başvuruda bulunduğu ancak süreçte gecikmeler yaşandığı belirtildi. ABD'li yetkililer başvuruda bulunanları eylül ayından önce başvuru süreci bitene kadar başka ülkelere yerleştirmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden perşembe günü yaptığı açıklamalarda, "Bize yardım edenler geride bırakılmayacak. Bize yardım etmek için hayatını riske atan herkes için olduğu gibi onlara da burada yer var" dedi.