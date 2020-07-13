ABD savaş gemisinde yangın; en az 21 kişi yaralandı

Amerika'nın San Diego kentinde, limanda demirli bulunan USS Bonhomme adlı savaş gemisinde çıkan yangında en az 21 kişi yaralandı.

California’nın San Diego kentinde deniz kuvvetleri üssünde Pazar sabah 8.30’da meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Rutin bakım işlemleri için limanda olduğu belirtilen gemideki patlamanın, kapalı bir alanda basınç altında kalan ısının ani bir şekilde dışa çıkması sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; olayla ilgili Pazar akşamı bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuğamiral Philip Sobeck, yangının kaynağını tam tespit edememekle birlikte geminin alt bölümündeki kargo kısmında meydana geldiğini ve yukarı katlara sıçradığını söyledi.

Mühimmat boşaltılmıştı

ABD Deniz Kuvvetleri sözcüsü Mike Raney de Reuters'a yaptığı açıklamada, kaza ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Yetkililer genelde savaş gemilerinde hazır bulundurulan mühimmattın da gemide onarım başlatılmadan önce boşaltıldığını bildirdi.

Yangın sonrası gemi mürettebatından 17’si askeri personel ve 4 sivil, hafif yaralarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık bin mürettebat kapasitesine sahip gemide yangın esnasında yaklaşık 160 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Yetkililer, hastaneye kaldırılanların duman ve aşırı sıcaktan etkilendiğini ve hafif yanıkları olduğunu aktardı.