T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD savaş gemisi tankerle çarpıştı

Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışan ABD savaş gemisi USS John S. McCain'den denize düşen en az 10 mürettebattan haber alınamıyor.

21 Ağustos 2017 12:18

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait güdümlü füze taşıyıcı tipi destroyeri USS John S. McCain, Singapur açıklarında Malezya karasularında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı.

Çarpışma esnasında denize düşen 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaralanan beş denizcinin dördü helikopterle Singapur'a götürülerek burada tedavi altına alındı. Diğer denizcinin ise ek tedaviye ihtiyacı bulunmuyor.

Arama kurtarma çalışmalarında ABD donanma unsurlarına Singapur gemileri, helikopterler ve römorkörler eşlik ediyor.

ABD Donanması, destroyerin iskele tarafında hasar olduğu açıkladı. Liberya bandıralı Alnic MC tankeri mürettebatı da geminin vanalarında küçük bir hasar oluştuğunu ancak herhangi bir petrol sızıntısı olmadığını söyledi. Tankerde yaralanan olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yayınladığı mesajında kazadan dolayı kaygılarını dile getirdi. Başkan, "Düşüncelerimiz ve dualarımız USS John McCain'deki ABD Donanması denizcileriyle ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı.

899466340238491648

Devriyeden dönüyordu

ABD'nin 7. Filosu'na ait USS John McCain, Güney Çin Denizi'nde Çin'in inşa ettiği yapay adalar civarında seyrüsefer serbestisi olarak bilinen ve ticari gemilerin uluslararası sularda herhangi bir engellemeye maruz kalmadan seyahat edebilmesini öngören prensibin uygulandığı bir devriyeden dönüyordu.

Kazanın neden gerçekleştiği henüz belirlenemezken, ABD Donanma Komutanlığı soruşturma başlattıklarını söyledi.

Bu kaza aynı zamanda son iki ayda ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda konuşlu 7. Filosu'nun ikinci kazası. Haziran ayında Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışan USS Fitzgerald savaş gemisinde yedi denizci hayatını kaybetmişti.

Başlatılan soruşturma neticesinde geminin kaptanı görevden azledilirken, hatalı olduğu sonucuna varılan denizciler cezalandırılmıştı.

En yoğun denizyollarından biri

Singapur ve bulunduğu Malakka Boğazı dünyanın en yoğun denizyollarından birisi konumunda. Dünyadaki gemi ticaretinin yaklaşık üçte biri bu sulardan geçiyor.

Malezya Yarımadası'nın güney ucunda refah düzeyi yüksek bir şehir devleti olan Singapur aynı zamanda bir de ABD deniz üssüne ev sahipliği yapıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/ÇÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SingapurABDUSS JohnBirleşik DevletleriMalezyaLiberyaDonanmasıAlnicBaşkanı Donald Trump TwitterUSS John McCain ABD DonanmasıUSS John McCain GüneyDeniziABD Donanma KomutanlığıABD Pasifik OkyanusuJaponyaUSS Fitzgerald

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24