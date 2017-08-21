ABD savaş gemisi tankerle çarpıştı

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait güdümlü füze taşıyıcı tipi destroyeri USS John S. McCain, Singapur açıklarında Malezya karasularında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı.

Çarpışma esnasında denize düşen 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaralanan beş denizcinin dördü helikopterle Singapur'a götürülerek burada tedavi altına alındı. Diğer denizcinin ise ek tedaviye ihtiyacı bulunmuyor.

Arama kurtarma çalışmalarında ABD donanma unsurlarına Singapur gemileri, helikopterler ve römorkörler eşlik ediyor.

ABD Donanması, destroyerin iskele tarafında hasar olduğu açıkladı. Liberya bandıralı Alnic MC tankeri mürettebatı da geminin vanalarında küçük bir hasar oluştuğunu ancak herhangi bir petrol sızıntısı olmadığını söyledi. Tankerde yaralanan olmadı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yayınladığı mesajında kazadan dolayı kaygılarını dile getirdi. Başkan, "Düşüncelerimiz ve dualarımız USS John McCain'deki ABD Donanması denizcileriyle ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Devriyeden dönüyordu

ABD'nin 7. Filosu'na ait USS John McCain, Güney Çin Denizi'nde Çin'in inşa ettiği yapay adalar civarında seyrüsefer serbestisi olarak bilinen ve ticari gemilerin uluslararası sularda herhangi bir engellemeye maruz kalmadan seyahat edebilmesini öngören prensibin uygulandığı bir devriyeden dönüyordu.

Kazanın neden gerçekleştiği henüz belirlenemezken, ABD Donanma Komutanlığı soruşturma başlattıklarını söyledi.

Bu kaza aynı zamanda son iki ayda ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda konuşlu 7. Filosu'nun ikinci kazası. Haziran ayında Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışan USS Fitzgerald savaş gemisinde yedi denizci hayatını kaybetmişti.

Başlatılan soruşturma neticesinde geminin kaptanı görevden azledilirken, hatalı olduğu sonucuna varılan denizciler cezalandırılmıştı.

En yoğun denizyollarından biri

Singapur ve bulunduğu Malakka Boğazı dünyanın en yoğun denizyollarından birisi konumunda. Dünyadaki gemi ticaretinin yaklaşık üçte biri bu sulardan geçiyor.

Malezya Yarımadası'nın güney ucunda refah düzeyi yüksek bir şehir devleti olan Singapur aynı zamanda bir de ABD deniz üssüne ev sahipliği yapıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/ÇÖ/HS