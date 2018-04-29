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BBC Türkçe

ABD savaş gemisi Güney Çin Denizi'nde Pekin'e meydan okudu

ABD'ye ait bir savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Pekin'in yaptığı bir yapay adanın yakınından geçerek Çin'e meydan okudu. Çin bölgede hak iddia ederken ABD ulusalararsı sularda seyrettiğini söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'ye ait bir savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Çin'in yaptığı bir yapay adanın yakınından geçerek bölgede hak iddia eden Pekin'e meydan okudu.

ABD medyasının aktardığına göre ismini açıklamayan kaynaklar, USS Dewey savaş gemisinin yapay mercan adasına 12 deniz mili mesafeden geçtiğini söyledi.

ABD, Donald Trump'ın başkan olmasından bu yana Güney Çin Denizi'nde ilk defa Pekin'e meydan okumuş oldu.

Çin, mercanlar ve adalar dahil bölgenin büyük bir bölümünde hak iddia ediyor.

Bölgede, Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın da kıyısı var.

ABD, uluslararası sularda operasyonlarına devam edebileceğini savunuyor.

Washington, karasuları tartışmasında taraf olmadığını söylüyor ama diğer ülkelerin hak iddia ettiği tartışmalı adalara geçmişte savaş gemilerini göndermişti. ABD, 'seyrüsefer serbestisi' dediği operasyonlarla, nakliye hatları ile hava yollarına erişim sağlanmasını amaçlıyor.

Washington ayrıca, stratejik sularda sefer özgürlüğünü kısıtladığı için Pekin'i eleştirmişti.

Çin'in Güney Çin Denizi'nde mercanlar ile yapay adacıklar oluşturması ve bazı adacıklara asker konuşlandırması bölgede gerilime neden oldu.

ABD ve Çin birbirlerini, Güney Çin Denizi'ni 'askerileştirmekle' suçladı.

Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı Çin'le işbirliğine gitmek istiyor.

ABD savaş gemisini Çin'in yapay adası yakınından geçmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olacağı yorumları yapılıyor.

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