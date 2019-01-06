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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait, 186 metre uzunluğundaki 'USS Fort McHenry (LSD-43)' adlı savaş gemisi geçti

06 Ocak 2019 21:59

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'ndan, ABD Deniz Kuvvetleri\'ne ait, 186 metre uzunluğundaki \'USS Fort McHenry (LSD-43)\' adlı savaş gemisi geçti. Gemi, Marmara Denizi\'ne açıldı.
Ege Denizi\'nden saat 10.00\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan, ABD Donanması\'na ait, \'USS Fort McHenry (LSD-43(\' adlı savaş gemisi, saat 11.30\'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyündeki dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan ABD savaş gemisi, Marmara Denizi\'ne açıldı.

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