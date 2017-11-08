ABD S.Arabistan’daki "2030 vizyonu" kapsamında reform projelerini ödüllendirilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Ofisi (DRL), Suudi Arabistan’daki \"2030 vizyonu kapsamındaki sosyal ve ekonomik reformları destekleyen projeleri\" finansmanla ödüllendirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın konuyla ilgili açıklamasına göre, bu kapsamda Suudi Arabistan’da sivil toplum ve özel sektörde engelli insanlara karşı \"ayrımcılık yapılmamasını\" teşvik eden projelere finansman sağlanacak.

Buna göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın DRL biriminin açtığı bir yarışmada Suudi Arabistan’daki 2030 vizyonu kapsamındaki sosyal ve ekonomik reformları destekleyen projeler finansmanla ödüllendirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği bir ortam yaratmayı amaçlayan yarışma Suudi Arabistan’ın imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki (CRPD) taahhütlerinin de gerçekleştirilmesini destekleyecek.

DRL başarılı olan bir projenin İnsan Hakları ve Demokrasi Fonları’ndan 500 bin dolar finansman sağlayabileceğini öngörüyor. 17 Ocak 2018’e kadar başvuruları devam eden yarışmada aday projelerin başlangıç tarihinin Mart-Temmuz 2018 arasında olması ve iki ila dört yıllık bir uygulama süresi olması gerekiyor. Aday projeler 350 bin ila 500 bin dolar arasında bir finansman talep ederek Suudi Arabistan’daki sivil toplumu kalkındıracak projeleriyle ABD Dışişleri Bakanlığı DRL birimine başvurularını gerçekleştirebilecek.

Projelerde en az bir tanesi aranan şartlar ise şu şekilde aktarılıyor:

- Suudi sivil toplum ve devlet kurumlarıyla engelli vatandaşlar arasında yapıcı bir dialog oluşturmalı;

- Engelli standart ve kanunlarının uygulanmasını desteklemeli; engelli insanların ve ailelerinin toplumun ekonomik refahına katkıları hakkında farkındalık yaratmalı;

- Özel sektör ve engelli sivil toplum kuruluşları da dahil sivil toplum kuruluşlarına engellilerin toplumdaki yeri konusunda eğitmek için teknik destek sağlamalı;

- Kamu sektöründe ve özel sektörde engellilere yönelik ayrım yapılmaması için eğitim ve istihdam pratiklerini teşvik etmeli;

- Engelli kişiler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının mesleki eğitim, işe hazır olma ve kendini savunabilme konularında desteklemeli.

Suudi Arabistan’da geçen yıl kabul edilen \"Vizyon 2030\" reform paketi kapsamında, ekonomide atılacak bir dizi adımların yanında, kadınların iş yaşamına katılımının artırması da amaçlanıyor. Suudi Arabistan, reform programı Vizyon 2030’da işsizlik oranını 2030 yılına kadar yüzde 11.6’dan yüzde 7’ye çekmeyi, kültür ve spor yaşamınının geliştirilmesi ile kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı da amaçlıyor.

Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman da iki hafta önce yaptığı açıklamada, ülkesinde \"ılımlı İslamın\" hakim olması için çalıştığını açıkladı.

Salman, \"Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz... Suudi Arabistan önümüzdeki 30 yılı yıkıcı fikirlerle uğraşmakla geçirmeyecek\" dedi. (Fotoğraflı)