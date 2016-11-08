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BBC Türkçe

ABD sandığa gidiyor: Clinton ve Trump'tan son hamleler

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve Demokrat aday Hillary Clinton miting alanlarında son hamlelerini yapmayı sürdürdü. Son anketlere göre Clinton dört puan önde.

08 Kasım 2016 14:33

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve Demokrat aday Hillary Clinton, seçimlerden bir gün önce son hamlelerini yapmayı sürdürdü.

ABD'liler, Clinton'a yönelik e-posta soruşturmasında FBI'ın "suç unsuru bulmaması", Trump'a yönelik taciz iddiaları ve "hileli seçim" gibi tartışmaların gündeminde, Salı günü sandık başına gidiyor.

Başkan adayları Trump ve Clinton, en çekişmeli eyaletlerden sayılan Kuzey Karolina, Pennsylvania ve Michigan'da seçimlere bir gün kala mitingler düzenledi.

Bu mitinglerde, Demokrat aday Hillary Clinton, seçmenlere "umut dolu, kucaklayıcı, kocaman yürekli bir Amerika'yı geri getirmeleri" çağrısı yaptı.

Trump ise, destekçilerine yapılacak seçimlerin "yolsuz bir sistemi yenilgiye uğratmak için muhteşem bir şans" olduğunu söyledi.

Seçim anketlerine göre, Demokrat aday Clinton Cumhuriyetçi aday Trump'ın dört puan ilerisinde.

Birçok eyalette sandıklar henüz açılmadı.

Ancak yaklaşık 46 milyon Amerikalı, oy kullanma noktaları ya da posta yoluyla erken oy kullandı.

Bu, Amerikalılar için rekor bir sayı.

Clinton'a, Pennsylvania'nın Philadelphia şehrindeki büyük şeçim mitinginde ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama da destek verdi.

Etkinlikte, ünlü müzik yıldızları Bruce Springsteen ile Jon Bon Jovi de yer aldı.

Clinton, seçmenlere "karanlık ve ayrıştırıcı bir Amerika vizyonunu kabul etmek zorunda olmadıklarını" söyledi.

ABD başkanlığı görevini devredecek Barack Obama ise, Amerikalılar'a "korkuyu reddedin ve umudu seçin" dedi.

Donald Trump, bir mitingde kaybedilen işleri geri getireceği sözü vererek, "bugün Amerikan işçi sınıfı için darbeye karşılık verme günüdür" diye konuştu.

Cumhuriyetçi aday Trump'a göre, "ivme" halen kendisinin seçim kampanyasında.

FBI'ın Cumhuriyetçi rakibi Clinton'a yeniden açılan e-posta soruşturmasında 'suç unsuru bulmadıklarını' açıklaması da, Trump'ı ikna edememiş görünüyor.

Trump, Clinton'ın ABD tarihinde "başkanlık için yarışan en yolsuz aday olduğunu" söyledi.

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