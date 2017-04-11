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BBC Türkçe

ABD saldırısı Suriye'nin savaş uçaklarının "yüzde 20'sini devre dışı bıraktı"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı ile ülkenin elindeki savaş uçaklarının yüzde 20'sini yok ettiği veya havalanamaz hale getirdiğini açıkladı.

11 Nisan 2017 09:06

ABD, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı ile ülkenin elindeki savaş uçaklarının yüzde 20'sini yok ettiği veya havalanamaz hale getirdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Suriye'nin bir daha kimyasal silah kullanmasının akılsızlık olacağını" belirtti.

Suriye ise Han Şeyhun'da 89 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıda kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.

G7 ülkeleri İtalya'da buluşarak Rusya'nın Suriye'ye desteğine nasıl son vermesini sağlayabileceklerini tartışacak.

ABD'den Suriye'ye füze saldırısı

Bunun "ölçülü bir yanıt" olduğunu belirten Mattis, "Suriye'nin yakıt ve mühimmat depolarını, hava savunma kabiliyetini ve savaş uçaklarının yüzde 20'sini yok ettik veya hasar verdik" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu önemli bir hasar aldıklarını söylese de yalnızca 6 adet MiG-23 tipi savaş uçağının yok edildiğini açıklamıştı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın kimyasal silah kullanıldığından haberi olduğunu ve Han Şeyhun'da yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gerçekleştirilen hava saldırısının da kimyasal silah kullanıldığının kanıtlarını yok etmeyi amaçladığını iddia ediyor.

Moskova, ABD'nin Suriye'nin elinde kimyasal silah olduğunu kanıtlayamadığını belirtirken ABD saldırısının ardından hem Rusya hem de İran'dan benzer saldırılara yanıt verileceği uyarısı gelmişti.

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