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Dünya

ABD Sahil Güvenlik: Pasifik Okyanusu'nda yanan gemiden 16 mürettebat kurtarıldı

ABD, (DHA) – Japonya’dan, ABD’nin Hawaii eyaletine doğru giden seyreden Panama bandıralı, ‘Sincerity Ace’ isimli gemide yangın çıktı

02 Ocak 2019 16:07

ABD, (DHA) – Japonya’dan, ABD’nin Hawaii eyaletine doğru giden seyreden Panama bandıralı, ‘Sincerity Ace’ isimli gemide yangın çıktı. Kurtarma çalışmaları neticesinde 16 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.
ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu’nda Panama bandıraları ‘Sincerity Ace’ isimli gemide birkaç gün önce çıkan yangından 21 mürettebattan 16’sının kurtartıldığı; kalan 5 mürettebattan 3’ünün suda tepkisiz halde bulunduğu, 2’sinin de halen kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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